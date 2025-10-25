Numia Vero Volley Milano - Igor Volley | un match che punta al record

Battere il record di spettatori in una partita di pallavolo femminile e promuovere il fair play tra tifoserie: sono gli obiettivi della Numia Vero Volley Milano e della Igor Gorgonzola Novara, che sabato 15 novembre, alle 20.30 (diretta Rai Sport e Vbtv), saranno di scena all’Unipol Forum di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it