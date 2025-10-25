Numia Vero Volley Milano - Igor Volley | un match che punta al record
Battere il record di spettatori in una partita di pallavolo femminile e promuovere il fair play tra tifoserie: sono gli obiettivi della Numia Vero Volley Milano e della Igor Gorgonzola Novara, che sabato 15 novembre, alle 20.30 (diretta Rai Sport e Vbtv), saranno di scena all’Unipol Forum di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vita Akimova L’opposta russa entra ufficialmente a far parte della Numia Vero Volley Milano $TrueLove - X Vai su X
Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Vero Volley L'Opiquad Arena torna palcoscenico della Serie A1 Tigotà. La #Numia Vero Volley Milano si prepara a scendere in campo tra le mura amiche del palasport brianzolo con l'obiettivo di co - facebook.com Vai su Facebook
Igor Volley e Numia Vero Volley Milano presentano 2GETHER: un evento storico per la pallavolo italiana - La Igor Volley Novara e la Numia Vero Volley Milano si uniscono per provare a centrare uno storico obiettivo: battere il record di spettatori in una partita di pallavolo femminile. Secondo lavocedinovara.com
Che Volley ragazze, Scandicci batte Milano 3-0 - In un match iniziato in salita, in cui la Numia Vero Volley Milano ha provato nel primo set a imporsi sin dalle prime battute (8- Come scrive nove.firenze.it
A1 femminile. La Cbf Balducci a Milano contro Paola Egonu & C - Seconda trasferta stagionale in arrivo sul difficile campo della Numia Vero Volley Milano per la Cbf Balducci HR: ... Scrive sport.quotidiano.net