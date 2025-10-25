Numia Vero Volley Milano - Igor Volley | un match che punta al record

Novaratoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Battere il record di spettatori in una partita di pallavolo femminile e promuovere il fair play tra tifoserie: sono gli obiettivi della Numia Vero Volley Milano e della Igor Gorgonzola Novara, che sabato 15 novembre, alle 20.30 (diretta Rai Sport e Vbtv), saranno di scena all’Unipol Forum di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

numia vero volley milanoIgor Volley e Numia Vero Volley Milano presentano 2GETHER: un evento storico per la pallavolo italiana - La Igor Volley Novara e la Numia Vero Volley Milano si uniscono per provare a centrare uno storico obiettivo: battere il record di spettatori in una partita di pallavolo femminile. Secondo lavocedinovara.com

numia vero volley milanoChe Volley ragazze, Scandicci batte Milano 3-0 - In un match iniziato in salita, in cui la Numia Vero Volley Milano ha provato nel primo set a imporsi sin dalle prime battute (8- Come scrive nove.firenze.it

numia vero volley milanoA1 femminile. La Cbf Balducci a Milano contro Paola Egonu & C - Seconda trasferta stagionale in arrivo sul difficile campo della Numia Vero Volley Milano per la Cbf Balducci HR: ... Scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Numia Vero Volley Milano