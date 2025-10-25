Novena dei defunti | orari dei cimiteri e modifiche alla viabilità

Tutte le informazioni sugli orari dei cimiteri in vigore da sabato 25 ottobre a domenica 2 novembre in occasione della ricorrenza della Novena dei defunti. Novena dei defunti, gli orari dei cimiteri genovesiTutti i cimiteri di primo e secondo grado modificheranno gli orari di apertura al pubblico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Novena dei defunti: dal 25 ottobre al 2 novembre cimiteri aperti 7:30–17. Tutte le modifiche a viabilità e sosta

XXX Domenica del Tempo Ordinario "Il Signore é vicino a chi ha il cuore spezzato" Sal 33 SABATO 25 ottobre - chiesa San Francesco di Paola Ore 18:00 Corona dei 100 Requiem Ore 18:30 S. Messa e Novena dei Defunti DOMENICA 26 ottobre - Cattedrale

Novena dei defunti: cimiteri aperti fino alle 17 e visite guidate a Staglieno tra arte e memoria - Per agevolare gli spostamenti delle persone con difficoltà motorie, sarà attivo un servizio minibus gratuito all'interno del cimitero di Staglieno