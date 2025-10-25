Novena dei defunti | orari dei cimiteri e modifiche alla viabilità

Tutte le informazioni sugli orari dei cimiteri in vigore da sabato 25 ottobre a domenica 2 novembre in occasione della ricorrenza della Novena dei defunti. Novena dei defunti, gli orari dei cimiteri genovesiTutti i cimiteri di primo e secondo grado modificheranno gli orari di apertura al pubblico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

novena defunti orari cimiteriNovena dei defunti: orari dei cimiteri e modifiche alla viabilità - Tutte le informazioni sugli orari dei cimiteri in vigore da sabato 25 ottobre a domenica 2 novembre in occasione della ricorrenza della Novena dei defunti. genovatoday.it scrive

novena defunti orari cimiteriNovena dei defunti, a Genova cimiteri aperti più a lungo: ecco gli orari - In occasione della prossima ricorrenza della Novena dei defunti, in previsione di un maggior afflusso di visitatori, i cimiteri di primo e secondo grado modificheranno gli orari di apertura al ... Secondo primocanale.it

novena defunti orari cimiteriNovena dei defunti: cimiteri aperti fino alle 17 e visite guidate a Staglieno tra arte e memoria - Per agevolare gli spostamenti delle persone con difficoltà motorie, sarà attivo un servizio minibus gratuito all’interno del cimitero di Staglieno ... telenord.it scrive

