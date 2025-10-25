Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione secondo giorno
La Novena alle Anime Sante del Purgatorio continua. Ci affidiamo alla loro potente intercessione per superare le difficoltà che ci affliggono. Le anime del Purgatorio, sono anime sante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione è infatti molto dolorosa e non possono più pregare per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? NOVENA PER I NOSTRI FRATELLI DEFUNTI Dal 24 ottobre al 1° novembre In questi giorni santi, uniamoci come comunità di fede per pregare insieme per le anime dei nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nel cammino verso la Casa del Padr - facebook.com Vai su Facebook
Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione, primo giorno - Preghiamo il primo giorno per ottenere la loro potente intercessione. Segnala lalucedimaria.it
Diocesi: Cefalù, dalla Cei 124mila euro per il restauro della chiesa delle Anime Sante del Purgatorio di Caltavuturo - L’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana ha concesso, su richiesta del vescovo di Cefalù, mons. Si legge su agensir.it
VICENDE – Le Anime Sante nei racconti popolari dei Castelli Romani - Nei racconti del focolare dei Castelli Romani le anime del Purgatorio, conosciute comunemente come Anime Sante, occupano una certa rilevanza quasi quanto i fantasmi e le streghe. Come scrive ilmamilio.it