Novara C’era una volta Gaza raccontata da Paolo Trainito

"C’era una volta Gaza" apre la rassegna “L’altra Palestina”, una mostra fotografica per raccontare volti, storie e quotidianità oltre i conflitti. Bambini, donne, uomini palestinesi: ritratti di umanità, emancipazione e quotidianità. È questo il cuore pulsante. Appuntamento sabato 25 ottobre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it