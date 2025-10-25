Novara C’era una volta Gaza raccontata da Paolo Trainito

Novaratoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"C’era una volta Gaza" apre la rassegna “L’altra Palestina”, una mostra fotografica per raccontare volti, storie e quotidianità oltre i conflitti. Bambini, donne, uomini palestinesi: ritratti di umanità, emancipazione e quotidianità. È questo il cuore pulsante. Appuntamento sabato 25 ottobre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Novara C8217era Volta Gaza