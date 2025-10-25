La tranquillità che tradizionalmente caratterizza il territorio del Cilento è stata scossa da due inquietanti episodi di cronaca recente, segnato da due furti avvenuti nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. I colpi, messi a segno in due diverse località, San Mauro Cilento e Stella Cilento L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Notte movimentata nel cuore del Cilento: raid notturni ai danni di tabaccherie