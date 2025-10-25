Notte di incidenti nel Valdarno | sei feriti in A1 e un giovane in ospedale a Terranuova
Notte intensa per i soccorsi del 118 dell’ASL Toscana Sud Est, intervenuti in due distinti incidenti avvenuti tra l’autostrada A1 e il centro di Terranuova Bracciolini. Il primo allarme è scattato alle 1.17 lungo la A1 in direzione nord, al km 323, dove due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenute la Misericordia di Terranuova Bracciolini e la Misericordia di San Giustino Valdarno con infermiere a bordo, oltre alle forze dell’ordine. Sei le persone coinvolte, tutte trasportate al presidio ospedaliero della Gruccia: un uomo di 21 anni, una donna di 24 e due minori in codice 2 (condizioni di media gravità), mentre una donna di 42 anni e un uomo di 33 anni sono stati ricoverati in codice minore. 🔗 Leggi su Lortica.it
