Notox l’alternativa al botox senza aghi che sta conquistando i social | funziona davvero?
Il Botox è da decenni uno dei trattamenti estetici più diffusi al mondo, basato su piccole iniezioni di tossina botulinica in punti strategici del viso per ridurre al minimo i solchi e le rughe d’espressione. Eppure, negli ultimi tempi, sta emergendo un fenomeno che sta catalizzando l’attenzione di esperti e appassionati di bellezza: il Notox, un approccio alternativo che promette risultati simili senza l’uso di aghi. Per chi teme le iniezioni o non può sottoporsi ai trattamenti tradizionali con neurotossine, il Notox rappresenta una nuova frontiera dell’estetica non invasiva. Ma cosa si cela davvero dietro questo termine che sta spopolando sui social? Il termine Notox nasce dalla fusione di “no” e “Botox” e rappresenta un vero e proprio cambiamento di paradigma nel settore della medicina estetica. 🔗 Leggi su Cultweb.it
