Un’indagine condotta dall’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) e coordinata dalla BBC ha evidenziato gravi criticità nella precisione delle risposte fornite dagli assistenti basati su intelligenza artificiale come ChatGPT, Copilot, Gemini e Perplexity. L'articolo Notizie e AI: quasi un utente giovane su sei si informa con ChatGPT & co., ma il 45% delle risposte è seriamente sbagliato . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it