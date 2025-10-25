Notizia horror per la Juventus | dramma devastante che batosta

La Juventus di Igor Tudor vede crollare entusiasmo e certezze, e ora una notizia horror in pieno clima Halloween fa tremare i tifosi. C'è qualcosa di inquietante, quasi inspiegabile, in questa Juventus. Perché dopo un avvio di stagione che aveva ridato fiducia, la squadra si è improvvisamente spenta, come se qualcuno avesse staccato la spina. Igor Tudor, tornato a Torino per ridare identità e grinta a un gruppo reduce da anni di alti e bassi, si trova oggi a dover affrontare il momento più difficile della sua gestione. Le ultime settimane sono state un incubo sportivo: pareggi deludenti, sconfitte pesanti (quella di Como) e prestazioni anonime hanno riportato i tifosi con i piedi per terra, forse anche troppo.

