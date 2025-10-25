Norcia presentata la prima edizione del Premio internazionale San Benedetto
È stata presentata la prima edizione del Premio internazionale san Benedetto da Norcia, istituito dall’amministrazione comunale nursina durante un evento molto partecipato alla sala Digipass venerdì 24 ottobre. All’incontro, che si inserisce nell’ambito del calendario di iniziative in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
