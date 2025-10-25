Norcia presentata la prima edizione del Premio internazionale San Benedetto

Perugiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata la prima edizione del Premio internazionale san Benedetto da Norcia, istituito dall’amministrazione comunale nursina durante un evento molto partecipato alla sala Digipass venerdì 24 ottobre. All’incontro, che si inserisce nell’ambito del calendario di iniziative in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

A Norcia prima tappa del viaggio di Snam tra le comunità locali - E' partito dall'Umbria il nuovo percorso di ascolto dei territori lanciato da Snam nell'ambito della propria 'strategia di sostenibilità'. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Norcia Presentata Prima Edizione