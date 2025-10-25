Non state sognando Messi ha segnato in tuffo di testa!

Lionel Messi ha trascinato l’Inter Miami alla vittoria per 3-1 contro il Nashville, firmando una doppietta nella gara d’esordio dei playoff della MLS. Con questo successo, la squadra della Florida si porta sull’1-0 nella serie al meglio delle tre partite. Il prossimo appuntamento è fissato per l’1 novembre a Nashville, dove l’Inter Miami potrà staccare il pass per le semifinali di conference. Prima del match, il fuoriclasse argentino – 38 anni – è stato premiato come capocannoniere della stagione regolare, grazie ai suoi straordinari 29 gol in 28 presenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non state sognando, Messi ha segnato in tuffo di testa!

Leggi anche questi approfondimenti

Se non siete circondati dalla maquis o dalle rocce, allora non siete ancora arrivati in Corsica, ma state sognando...? Algajola #chiamalacorsica #cosedacorsica - facebook.com Vai su Facebook

Non state sognando, Messi ha segnato in tuffo di testa! - 1 contro il Nashville, firmando una doppietta nella gara d’esordio dei playoff della MLS. Segnala msn.com

C'è un sito che mette a confronto ogni singola statistica di Messi e CR7 - C'è un sito che mette a confronto ogni singolo, piccolo e anche apparentemente insignificante, numero di Messi e di Cristiano Ronaldo. Si legge su sport.sky.it