Non sono veri e propri pantaloni ma sono amatissimi per la loro comodità Ecco cinque outfit d’autunno con i leggings

D a capo sportivo a pezzo chiave del guardaroba di stagione. I leggings si indossano sempre di più, soprattutto al di fuori della palestra. Ecco cinque outfit di tendenza per abbinarli con stile in autunno. Con giacca di pelle e maxi maglione I leggings con il maxi maglione, per un look cozy a prova di freddo. Leggi anche › Come abbinare i pantacollant nell’Autunno-Inverno 20252026: 5 look (a prova di freddo) da replicare Con blazer oversize e stivali Blazer oversize e leggings neri: la combinazione easy-chic dell’Autunno-Inverno. Con maglioncino e stivali al ginocchio Leggings aderenti e stivali al ginocchio si scelgono tono su tono, per slanciare otticamente la figura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

