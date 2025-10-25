Non solo per le cerimonie Le décolleté argento sono più versatili di quanto possa sembrare Ecco 5 outfit per abbinarle con stile

N onostante sembrino perfette principalmente per le cerimonie e le occasioni formali, le décolleté argento sono perfette da indossare anche tutti i giorni. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Gonna midi Per aggiungere un tocco di luce anche all’ensemble più neutro. Leggi anche › Per le cerimonie e oltre. Come abbinare ogni giorno le décolleté argentate Jeans dritti Il perfetto look casual-chic? Quello composto dai jeans dritti e dalle décolleté argento. Pantaloni sartoriali Insieme ai pantaloni sartoriali, le décolleté argento sono sempre una buona idea: per l’ufficio e oltre. Slip dress Slip dress e décolleté argento: il look da cerimonia (di tendenza) è servito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

