Non rientra a casa | uomo trovato morto in Val Lesina
I tecnici della Stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del CNSAS - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, sono stati attivati ieri sera intorno alle 19:40 dalla SOREU delle Alpi per il mancato rientro di un uomo di 70 anni. Sono state avviate le ricerche, con. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
