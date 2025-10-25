Non perderò tempo con Putin | Trump chiude al vertice finché non ci sarà un accordo di pace

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato a bordo dell’Air Force One che non intende “ perdere tempo ” con un incontro con il presidente russo Vladimir Putin finché non si potrà avere la “certezza” di un accordo di pace. Secondo Bloomberg, il leader americano avrebbe detto: “ Non voglio un incontro sprecato. Non voglio perdere tempo ”. Trump ha, inoltre, confermato che solleverà il tema ucraino durante il prossimo incontro con Xi Jinping. “ Anche Xi vuole che questa guerra finisca ”, ha detto il presidente americano. “ Le nostre sanzioni contro la Russia sono forti, ma serve l’aiuto di Pechino ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

