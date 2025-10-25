Non mi arrendo mai | Chiara Ferragni tra nuovo amore e rinascita

Chiara Ferragni non ha dubbi: è “felicemente innamorata” di Giovanni Tronchetti Provera e auspica che la storia duri per sempre. Lo confessa sulle pagine di Cosmopolitan Spagna, in un’intervista a cuore aperto che arriva proprio mentre l’ex marito Fedez, impegnato nella promozione del suo libro confessione “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”, disseziona pubblicamente il loro matrimonio naufragato con dichiarazioni crude e senza filtri. Due strade che si allontanano, due strategie comunicative opposte. Mentre il rapper non risparmia critiche feroci all’ambiente che circondava l’influencer e lancia qualche stoccata diretta anche a lei, Chiara Ferragni sceglie la via del silenzio sul passato e punta tutto sul presente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Non mi arrendo mai”: Chiara Ferragni tra nuovo amore e rinascita

