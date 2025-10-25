Non ho invitato la mia amica d’infanzia al matrimonio per risparmiare lei l’ha presa molto male e mi ha chiamato furibonda Cosa faccio? | lo sfogo di una sposa

Stiamo per stupirvi, cari lettori di FQMagazine, perché questa storia di matrimoni non arriva, come spesso accade, da Reddit ma da una rubrica ‘dedicata’, curata dalla coach ed esperta di lifestyle Harriette Cole. Ora, siamo sempre alle prese con scelte che generano dibattito e nel caso specifico, la sposa ha deciso di non invitare al suo matrimonio la sua amica d’infanzia. “Ho una famiglia enorme e tanti amici. Includendo anche i parenti e gli amici del mio futuro marito, la lista era diventata troppo lunga. I matrimoni costano: nel 2025 la spesa media per invitato è di 284 dollari, secondo i dati di The Knot. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non ho invitato la mia amica d’infanzia al matrimonio per risparmiare, lei l’ha presa molto male e mi ha chiamato furibonda. Cosa faccio?”: lo sfogo di una sposa

