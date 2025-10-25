Non ha ripristinato i luoghi occupati abusivamente | temporaneamente chiuso un altro locale

Agrigentonotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E sono due. Due nell'arco di pochi giorni. Ed in questo caso perché la titolare del locale non ha ottemperato, dopo l'occupazione abusiva di 42 metri quadrati di suolo pubblico, al ripristino dello stato dei luoghi. Palazzo dei Giganti dopo aver chiuso per tre giorni un locale che aveva occupato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ha ripristinato luoghi occupatiIl teatro nei luoghi di conflitto - Abbiamo parlato del ruolo politico, sociale e culturale del teatro all’interno dei territori occupati della Palestina con Marco Monfredini, direttore artistico, regista e attore della compagnia “ Anti ... Si legge su rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Ha Ripristinato Luoghi Occupati