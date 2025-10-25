Non ha ripristinato i luoghi occupati abusivamente | temporaneamente chiuso un altro locale

E sono due. Due nell'arco di pochi giorni. Ed in questo caso perché la titolare del locale non ha ottemperato, dopo l'occupazione abusiva di 42 metri quadrati di suolo pubblico, al ripristino dello stato dei luoghi. Palazzo dei Giganti dopo aver chiuso per tre giorni un locale che aveva occupato.

Un'azione necessaria e attesa, finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi, al decoro ambientale e alla messa in sicurezza dell'area

Quello il luogo nel quale sono partiti gli scontri che hanno richiesto l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine le quali, dopo aver fatto esplodere dei fumogeni, hanno ripristinato la calma. La zona è stata cinturata. Sul posto alcune ambulanze per soccorrere

Il teatro nei luoghi di conflitto - Abbiamo parlato del ruolo politico, sociale e culturale del teatro all'interno dei territori occupati della Palestina con Marco Monfredini, direttore artistico, regista e attore della compagnia " Anti ...