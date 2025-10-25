Non dimentichiamo il carcere Una fiaccolata verso Sanquirico
"Dovevamo esserci, per renderci conto di quello che tutti ci accomuna, il desiderio di riscatto e redenzione. Per troppi il carcere di Monza è un corpo estraneo e invece è un pezzo della città" commenta monsignor Marino Mosconi, arciprete di Monza. Nell’anno del Giubileo, e della Speranza, che è il motto di questa edizione, giovedì sera il Decanato di Monza ha organizzato una “camminata luminosa” coi lumini dalla chiesa di San Rocco alla casa circondariale di via Sanquirico. Un centinaio di persone ha percorso le strade che portano a un luogo spesso dimenticato come la casa circondariale. E se alla serata non erano forse in tantissimi, c’erano presenze significative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ilaria Salis, la reazione furibonda del governo ungherese: “Il suo posto è in carcere, non dimentichiamo chi è” - X Vai su X
La carognata di spedire in carcere Sarkozy ? L’editoriale di Giuliano Ferrara Evidente carognata spedire in carcere l’ex presidente francese Sarkozy per una sentenza non definitiva. Questo per il cittadino. Quanto all’uomo di stato, è autolesionismo nazional - facebook.com Vai su Facebook
Ostia non dimentica Simone Schiavello, il 19enne ucciso a coltellate - Centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata per chiedere giustizia. Lo riporta rainews.it