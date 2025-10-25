Non deve succedere mai più Elisabetta Gregoraci perde la ragione | coinvolto anche il figlio Nathan Falco

New York come sfondo, un viaggio tra le luci e i panorami più iconici, e un legame madre-figlio che traspare da ogni immagine. Elisabetta Gregoraci ha scelto la Grande Mela per la sua nuova vacanza e, come sempre, ha condiviso con i suoi follower momenti di eleganza e serenità. Scatti davanti al ponte di Brooklyn, passeggiate tra gli alberi dorati di Central Park, serate in hotel esclusivi e cene raffinate: la conduttrice calabrese ha mostrato tutto con il sorriso di chi si gode una parentesi di felicità. Al suo fianco, il figlio Nathan Falco, avuto dalla relazione con Flavio Briatore, che appare sempre più grande e affettuoso nelle foto pubblicate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it