Noi vescovi in Terra Santa porteremo un grido | pace
"Con noi portiamo la supplica, l’invocazione, il grido di tutto il popolo lombardo che, unito spiritualmente a noi, invoca pace per ogni uomo amato dal Signore". Così i vescovi ordinari delle Diocesi di Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Vigevano si preparano a partire per la Terra Santa, dove resteranno da lunedì a giovedì 30 ottobre. Con loro due vescovi ausiliari della Diocesi di Milano, il vescovo di Mondovì e alcuni accompagnatori: la delegazione lombarda conterà in tutto 32 persone. Visiteranno Gerusalemme e Betlemme. "Il pellegrinaggio è un’esperienza spirituale, anzitutto andiamo a pregare: un’arte un po’ dimenticata, quasi sottovalutata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
