Noi per Monteforte | Giulia Valentino candidata sindaco per il futuro del Comune
Tanti giovani alla prima esperienza per una sfida che punta all’elezione del primo sindaco donna alla guida del Comune irpino.È stata presentata questa mattina la lista “Noi per Monteforte” con Giulia Valentino candidata sindaco. Al suo fianco ci sono i candidati Antonio Nazzaro, Gianvito Della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
