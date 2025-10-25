Noi mosci e poco cattivi ma Gasperini smentisce Dybala | arriva il chiarimento tra i due
Non ne è uscita bene la Roma dal match dell’ Olimpico contro il Viktoria Plzen, una serata che ha visto la squadra perdere una partita importante per la classifica di Europa League contro un avversario qualitativamente inferiore, offrendo una prestazione oggettivamente inaccettabile. Dybala si è consolato con il gol numero 200 in carriera, ma le parole a Sky Sport nel post gara sono state decisamente dure e schiette: “Oggi abbiamo creato meno che contro l’Inter, in Europa non ci sono avversari facili e rimontare contro squadre che corrono tantissimo non è facile, se non siamo cattivi non vinceremo mai. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
