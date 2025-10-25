Noi Moderati sceglie la strada autonoma | il partito si smarca dalla maggioranza di Cremonini

Ardea, 25 ottobre 2025 – Ad Ardea, la situazione politica continua a mostrare crepe profonde all’interno della maggioranza di centrodestra guidata dal sindaco Fabrizio Cremonini. Un’amministrazione nata sotto il segno della compattezza, ma che nel tempo ha visto un progressivo allargamento della maggioranza fino a inglobare gran parte dei consiglieri d’opposizione, lasciando ai margini soltanto i due rappresentanti del Partito Democratico e i due della lista civica composta da Luca Vita e Niko Martinelli. In questo quadro, il movimento “Noi Moderati” si ritrova ora in una posizione sempre più scomoda. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it