Noi di Centro-Noi Sud liste presentate in tutte le cinque province campane

Noi di Centro-Noi Sud presenta le liste per le Regionali in Campania: sostegno a Fico presidente. Napoli, 24 ottobre 2025 – Il segretario nazionale Clemente Mastella e il coordinatore regionale Pasquale Giuditta comunicano che Noi di Centro-Noi Sud ha depositato nei rispettivi tribunali le liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre in tutte le cinque province della Campania. “ Siamo a sostegno di Fico presidente, una forza fondamentale e saremo decisivi per la vittoria del campo largo. Siamo il centro, l’unica forza di centro, e lo rappresentiamo nella coalizione di centrosinistra. E’ un onore e una responsabilità politica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it