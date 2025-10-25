No ai pro-Hamas in Italia | Hannoun bloccato a Linate foglio di via FdI | Venga espulso per sempre

Muhammad Hannoun, che sabato scorso aveva giustificato le azioni terroristiche di Hamas, è stato bloccato a Linate a causa di un Daspo emesso dalla Prefettura. Ne ha dato notizia lo stesso attivista collegandosi con la manifestazione odierna dei pro-Pal, mentre Fratelli d’Italia, tramite Riccardo De Corato, parlamentare, fa sapere che l’attivista sarebbe stato bloccato all’aeroporto di Linate. Hannoun: “Ho ricevuto un Daspo”. Collegandosi con un altor corte pro-Pal in corso a Milano, Hannoun ha annunciato di avere, “ ricevuto un Daspo dalla città di Milano – dice – per le mie dichiarazioni della settimana scorsa, quando ho parlato dei collaborazionisti presenti durante l’occupazione israeliana”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - No ai pro-Hamas in Italia: Hannoun bloccato a Linate, foglio di via. FdI: “Venga espulso per sempre “

