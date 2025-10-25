NITTO ATP Finals 2025 dal 9 Novembre su Sky Sport Tennis ??

Le NITTO ATP Finals arrivano su Sky Sport Tennis dal 9 novembre!? Il torneo più prestigioso del circuito maschile dove si sfidano i migliori otto tennisti al mondo in una battaglia totale fino all'ultima mossa. Una competizione dove ogni punto conta, dove si gioca prima nella mente e poi sul campo, anticipando i pericoli e calcolando ogni rischio per l'attacco decisivo.

IL TROFEO DELLE ATP FINALS FA TAPPA AL GRATTACIELO DELLA REGIONE PIEMONTE!! Dal 24 al 26 ottobre la coppa delle Nitto Atp Finals è esposta nel Grattacielo della Regione Piemonte. Agli appassionati di tennis viene così offerta dalle ore 9 alle - facebook.com Vai su Facebook

A Shanghai sarà scontro diretto per le Nitto ATP Finals - X Vai su X

ATP 500, Vienna: Sinner accede alla finale battendo de Minaur! - ATP 500, Vienna: Sinner batte de Minaur ed accede alla finale del torneo austriaco, attendendo uno tra Musetti e Zverev! Come scrive generationsport.it

Musetti: "Voglio conquistare le Finals sul campo. Zverev è in cerca di rivincita" - Un passo e una vittoria alla volta per conquistare le Nitto ATP Finals sul campo: è questo l'obiettivo che proverà a conseguire Lorenzo Musetti in questa delicata parte di stagione. Segnala msn.com

ATP Basilea: giornata buia per il Canada, si ritirano Auger-Aliassime e Shapovalov. Che chance per Musetti - Shapovalov litiga col giudice di sedia e lascia il campo. Secondo ubitennis.com