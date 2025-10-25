BRESCIA Situazione stabile e, in generale, positiva per i nitrati nelle acque. Il Rapporto 2024 di monitoraggio, pubblicato da Arpa Lombardia, evidenzia una situazione generalmente positiva, che conferma l’efficacia delle misure adottate per contrastare l’inquinamento da nitrati di origine agricola. Il documento, redatto nell’ambito della Direttiva Nitrati, raccoglie i risultati di un’attività di monitoraggio capillare su 161 punti nei corsi d’acqua e 200 punti nelle acque sotterranee, con frequenze rispettivamente trimestrali e semestrali. L’attività di monitoraggio ambientale è inquadrata nel più ampio Programma d’Azione Nitrati di Regione Lombardia, che prevede oltre al monitoraggio delle acque, anche quello dei suoli e dei sistemi agricoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nitrati nei campi. La situazione è migliorata