Nissan Micra Sfida elettrica ai Suv compatti

Quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Tassi Micra cavalca il futuro. La ’piccola’ icona di Nissan mette in pista la sesta generazione: una citycar elettrica con tratti da miniSuv, design accattivante e tecnologie di alto livello derivate dai segmenti superiori. Sarà in vendita nelle concessionarie da febbraio 2026 con listino che parte da 29.600 euro e la possibilità di ridurre il costo a 18.600 euro grazie agli incentivi statali. L’icona Nissan che in quarant’anni di vita ha venduto 600 mila unità (cioè la metà dei volumi complessivi del marchio) prova a fondere passato e futuro, disegnando linee tondeggianti che richiamano versioni storiche di Micra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

nissan micra sfida elettrica ai suv compatti

© Quotidiano.net - Nissan Micra. Sfida elettrica ai Suv compatti

Scopri altri approfondimenti

nissan micra sfida elettricaNissan Micra. Sfida elettrica ai Suv compatti - La ’piccola’ icona di Nissan mette in pista la sesta generazione: una citycar ... Si legge su quotidiano.net

nissan micra sfida elettricaNissan Micra, la piccola elettrica diventa ancora più accessibile con gli incentivi - bonus Nissan: raggiunge un’autonomia di 416 km e si ricarica in soli 30 minuti ... Riporta virgilio.it

nissan micra sfida elettricaNissan Micra, la storica giapponese torna in salsa 100% elettrica - La sesta generazione del mitico modello giapponese debutta in strada: ecco come è fatta e le sue caratteristiche. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nissan Micra Sfida Elettrica