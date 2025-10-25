Nissan Micra Sfida elettrica ai Suv compatti
di Giuseppe Tassi Micra cavalca il futuro. La ’piccola’ icona di Nissan mette in pista la sesta generazione: una citycar elettrica con tratti da miniSuv, design accattivante e tecnologie di alto livello derivate dai segmenti superiori. Sarà in vendita nelle concessionarie da febbraio 2026 con listino che parte da 29.600 euro e la possibilità di ridurre il costo a 18.600 euro grazie agli incentivi statali. L’icona Nissan che in quarant’anni di vita ha venduto 600 mila unità (cioè la metà dei volumi complessivi del marchio) prova a fondere passato e futuro, disegnando linee tondeggianti che richiamano versioni storiche di Micra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
