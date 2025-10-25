Nightmare Before Christmas | la spiegazione del finale del film

Il 29 ottobre 1993 è stato il giorno in cui Jack Skellington e i suoi amici hanno portato sul grande schermo il loro spaventoso e spettacolare modo di festeggiare le festività natalizie, suscitando urla di terrore ovunque, in Nightmare Before Christmas. I numerosi fan del film potrebbero ricordarsi di averlo visto come se fosse ieri, dato che è diventato uno dei rari classici natalizi perfetti sia per Halloween che per Natale. Sebbene il mondo di Nightmare Before Christmas sia stato rivisitato più volte in videogiochi, libri e manga, non c’è mai stato un secondo film che abbia dato seguito al finale del primo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it