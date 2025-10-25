Niente derby azzurro in finale a Vienna Musetti si ferma in semifinale contro Zverev
Svanisce il sogno del derby azzurro nella finale dell’ATP 500 di Vienna. Ad affrontare Jannik Sinner nell’ultimo atto del torneo austriaco sarà infatti Alexander Zverev, che ha superato in due set Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e trentadue minuti di gioco. Non è bastata una buona prestazione all’azzurro, che comunque con questo risultato ha quasi messo al sicuro la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Zverev è stato fenomenale nei propri turni di battuta, non concedendo palle break al toscano. Il numero tre del mondo ha concluso con nove ace e vincendo l’83% dei punti quando ha servito la prima, anche se Musetti ha chiuso con il 77%. 🔗 Leggi su Oasport.it
