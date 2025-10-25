Nicola Savino al Dopofestival di Sanremo 2026 | Carlo Conti Rivela Il Suo Scegliere Inaspettato

Nicola Savino: Nuovo Conduttore del Dopofestival di Sanremo 2026 Nicola Savino è stato scelto come il nuovo volto del Dopofestival di Sanremo 2026, subentrando a Stefano De Martino. Con la sua esperienza e carisma, Savino promette di portare un'energia fresca e coinvolgente al programma, arricchendo ulteriormente l'atmosfera del festival della canzone italiana. Seguici per aggiornamenti esclusivi e approfondimenti sul Dopofestival e sull'attesissimo Sanremo 2026! su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Nicola Savino al Dopofestival di Sanremo 2026: Carlo Conti Rivela Il Suo Scegliere Inaspettato

Altre letture consigliate

Sanremo, Carlo Conti: «Nicola Savino condurrà il Dopofestival e quattro speciali di Tale e Quale Show» - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show: Nicola Savino giudice. Le assegnazioni della quinta puntata - X Vai su X

Festival di Sanremo 2026, Nicola Savino condurrà il Dopofestival - Durante il Festival dello Spettacolo a Milano, Carlo Conti ha svelato il nome del conduttore del Dopofestival: sarà Nicola Savino, che tornerà anche a gennaio con quattro puntate speciali di “Tale e ... Secondo tg24.sky.it

Sanremo, Carlo Conti svela il conduttore del Dopofestival: "Sarà Nicola Savino. De Martino mio erede? Ci arriverà" - "Più di 26 cantanti in gara, per ora ho 40 canzoni buone. Segnala affaritaliani.it

E’ ufficiale: Carlo Conti annuncia il conduttore del Dopo Festival di Sanremo 2026, ecco il suo nome - Scopri tutte le novità sul Dopofestival di Sanremo 2026, condotto da Nicola Savino. Da mondotv24.it