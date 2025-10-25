Nicola Savino al DopoFestival | Carlo Conti ufficializza il passaggio di testimone da Cattelan

È ufficiale: Nicola Savino sarà il nuovo volto del DopoFestival a Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore artistico Carlo Conti durante il Festival dello Spettacolo a Milano. Un ritorno “a casa” per Savino, che del Dopofestival conosce già ritmi, ironia e notti insonni. E, soprattutto, un tassello in più per definire la macchina del 76° Festival di Sanremo, in scena dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston. Indice. Cosa cambia con Nicola Savino al DopoFestival 2026. Perché Savino è una garanzia (numeri a parte). La strategia di Conti per Sanremo 2026. Cosa aspettarsi dal “nuovo” DopoFestival. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

