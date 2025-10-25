Nicola Mattoscio riceve il premio nazionale Paolo Borsellino

Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo, ha ricevuto il premio nazionale Paolo Borsellino 2025 nella sezione Economia e Solidarietà.«La Fondazione Pescarabruzzo», si legge in una nota, «esprime profonda gratitudine per il conferimento al proprio presidente, Nicola Mattoscio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

