Nicola Mattoscio riceve il premio nazionale Paolo Borsellino
Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo, ha ricevuto il premio nazionale Paolo Borsellino 2025 nella sezione Economia e Solidarietà.«La Fondazione Pescarabruzzo», si legge in una nota, «esprime profonda gratitudine per il conferimento al proprio presidente, Nicola Mattoscio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
