Nicola Berti e le tante battaglie contro il Napoli

Gbt-magazine.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter, ha ricordato con un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” le tante gare disputate contro il Napoli. Di seguito quanto affermato dall’ex calciatore. Nicola Berti e quel goal non attribuito a lui. Nicola Berti ha segnato solo un goal al Napoli nel 1995, ma lui vuole precisare: “Alt, io al Napoli di gol ne ho fatto un altro molto più importante, nella partita in cui diventammo campioni d’Italia a San Siro nel 1989. Tiro al volo all’incrocio deviato da Fusi, pareggiamo dopo il vantaggio di Careca e poi Matthäus fa il 2-1. Per le regole assurde di allora diedero autorete, ma quel tiro andava in porta lo stesso eh. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

