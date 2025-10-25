Nicola Berti e le tante battaglie contro il Napoli

Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter, ha ricordato con un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” le tante gare disputate contro il Napoli. Di seguito quanto affermato dall’ex calciatore. Nicola Berti e quel goal non attribuito a lui. Nicola Berti ha segnato solo un goal al Napoli nel 1995, ma lui vuole precisare: “Alt, io al Napoli di gol ne ho fatto un altro molto più importante, nella partita in cui diventammo campioni d’Italia a San Siro nel 1989. Tiro al volo all’incrocio deviato da Fusi, pareggiamo dopo il vantaggio di Careca e poi Matthäus fa il 2-1. Per le regole assurde di allora diedero autorete, ma quel tiro andava in porta lo stesso eh. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Nicola Berti e le tante battaglie contro il Napoli

Contenuti che potrebbero interessarti

La selección italiana en la Copa del Mundo ITALIA 90. De pie: Walter Zenga , Paolo Maldini, Fernando De Napoli, Nicola Berti, Ricardo Ferri, Giuseppe Bergomi. Hincados: Salvatore Schillaci, Roberto Baggio, Giuseppe Giannini, Roberto Donadoni, - facebook.com Vai su Facebook

#Berti: "Ai miei tempi il #VAR sarebbe stato un problema, in campo ci dicevamo e facevamo di tutto" - X Vai su X

Berti: «De Bruyne ha un’intelligenza calcistica fuori dal comune, saprà adattarsi al Napoli». - Nicola Berti, intervenuto alla Gazzetta, analizza il momento di forma di Napoli e Inter in vista del match di oggi ... Scrive ilnapolista.it

Berti: "Io e Matthaus rimontammo il Napoli, e feci il gesto dell'ombrello a tutto San Siro" - Nicola Berti, lei di quelle battaglie indimenticabili degli Anni 80 tra Inter e Napoli ne ha vissute parecchie, ma agli azzurri ha fatto un solo gol, nel ’95 al Maradona che ai tempi si chiamava ancor ... Lo riporta msn.com