Next Gen Summer School 2025 si chiude la quarta edizione con la presentazione dei project work alla Fondazione Saccone

Salernotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa oggi, presso la sede della Fondazione Saccone, la IV edizione della Next Gen Summer School, il percorso formativo dedicato alla preparazione dei futuri Operations & Manufacturing Manager 5.0.Dopo cinque settimane di attività – tra lezioni, workshop, laboratori, mentoring e project. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

next gen summer schoolNext Gen Summer School 2025, si chiude la quarta edizione con la presentazione dei project work alla Fondazione Saccone - Si è conclusa oggi, presso la sede della Fondazione Saccone, la IV edizione della Next Gen Summer School, il percorso formativo dedicato alla preparazione dei futuri Operations & Manufacturing Manager ... Riporta salernotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Next Gen Summer School