Next Fertility GynePro etica e trasparenza al centro della PMA

25 ott 2025

Quando l’innovazione corre, l’umanità chiede regole chiare. Per questo Next Fertility GynePro istituisce il Comitato Etico, organismo indipendente che valuta protocolli di ricerca, tutela i pazienti e alimenta un confronto continuo sui dilemmi della procreazione medicalmente assistita. Un passo che trasforma velocità tecnologica in responsabilità condivisa. Un impegno concreto e misurabile Innovazione clinica e responsabilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

