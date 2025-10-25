Next Fertility GynePro etica e trasparenza al centro della PMA
Quando l’innovazione corre, l’umanità chiede regole chiare. Per questo Next Fertility GynePro istituisce il Comitato Etico, organismo indipendente che valuta protocolli di ricerca, tutela i pazienti e alimenta un confronto continuo sui dilemmi della procreazione medicalmente assistita. Un passo che trasforma velocità tecnologica in responsabilità condivisa. Un impegno concreto e misurabile Innovazione clinica e responsabilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Next Fertility GynePro. . Un desiderio che merita attenzione. Un percorso che non va affrontato da soli. Il nostro team è con te, con cura e competenza. Prenota subito il tuo primo colloquio informativo presso la nostra clinica Next Fertility GynePro. Ci trovi - facebook.com Vai su Facebook
Procreazione Medicalmente Assistita: a Bologna un Open Day autunnale presso la nuova sede di Next Fertility GynePro In evidenza - Bologna, 9 ottobre 2024 – Next Fertility GynePro è lieta di annunciare il primo open day della stagione autunnale 2024, interamente dedicato ai colloqui di procreazione medicalmente assistita (PMA). Si legge su gazzettadellemilia.it
Endometriosi, la malattia dei tempi moderni che riduce il tempo per la fertilità - Come sconfiggere la malattia che affligge oltre 3 milioni di donne è stato uno dei temi dibattuti nel congresso “Quanto tempo e ancora”, organizzato a Bologna da Next Fertility GynePro «Una malattia ... Lo riporta varesenews.it
Nuove speranze per la fertilità e l’oncologia: l’Italia crea la tecnica di scongelamento universale - Un innovativo metodo sviluppato dal dottor Lodovico Parmegiani e dal suo team di Next Fertility GynePro permette di scongelare qualsiasi cellula riproduttiva o tessuto, indipendentemente dalla tecnica ... Come scrive politicamentecorretto.com