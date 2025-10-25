New York Mamdani | Adams e Cuomo mentono su di me
“ Andrew Cuomo ha riso e concordato quando un conduttore radiofonico ha detto che avrei applaudito un altro 11 settembre. Ieri Eric Adams (sindaco di New York) ha detto che non possiamo permettere che la nostra città diventi come l’Europa. Mi ha paragonato agli estremisti violenti. E ha mentito ripetutamente quando ha detto che il nostro movimento cerca di bruciare chiese e distruggere comunità”. Lo ha detto venerdì il candidato di sinistra democratico Zohran Mamdani, in un comizio di fronte a una moschea del Bronx, in vista delle elezioni municipali a New York del 4 novembre, accusando il sindaco uscente e l’ex governatore dello Stato, suo rivale nella corsa, di dipingerlo come un estremista islamico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il 4 novembre New York va al voto per eleggere il nuovo sindaco e mandare un messaggio a Donald Trump. Sarà Zohran Mamdani il modello dei Dems del futuro? Ne abbiamo discusso con @mariocalabresi e @lucianabig (che ha appena scritto un bel libro - X Vai su X
Mancano dieci giorni alle elezioni a sindaco di New York, e io ho passato le ultime settimane a dire che figuriamoci, vincerà il repubblicano col baschetto da Che Guevara, mentre tutti mi dicevano guarda che vince Mamdani, e io li trattavo come è giusto trattar - facebook.com Vai su Facebook
New York, Mamdani: "Adams e Cuomo mentono su di me" - "Andrew Cuomo ha riso e concordato quando un conduttore radiofonico ha detto che avrei applaudito un altro 11 settembre. Lo riporta lapresse.it
Il sindaco Democratico di New York Eric Adams sosterrà il candidato indipendente Andrew Cuomo alle elezioni per il suo successore - Il sindaco di New York uscente, Eric Adams, ha detto che sosterrà il candidato indipendente Andrew Cuomo alle elezioni per il suo successore del 4 novembre, e non il candidato ufficiale del suo partit ... Riporta ilpost.it
Outgoing New York Mayor Adams endorses Cuomo for mayor, attacks Mamdani - ditch effort to prevent the leftist Democratic nominee, Zohran Mamdani, from winning the November 4 ... Riporta msn.com