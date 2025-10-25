Netflix tutte le uscite e le novità del mese di Novembre 2025 | le serie e i film da non perdere dall’ultima stagione di Stranger h
Netflix ha in programma per il mese di Novembre 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni. Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Novembre 2025. Si entra nel pieno della stagione autunnale e non resta che rimanere sul divano con tisana calda e Netflix. Uno dei titoli più attesi del mese di sempre, non solo del mese di novembre è l’ultima stagione di Stranger Things. Ci sarà però solo il primo volume perché la serie sarà divisa in tre parti: il Volume 1 il 27 novembre con i primi quattro episodi, il Volume 2 (ep. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
