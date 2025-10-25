Nesi insegna la scrittura Nuovo corso in partenza E un romanzo sulla perdita

Scrivere, imparare a farlo meglio. Farlo, anche per vivere meglio. Dopo la buona riuscita del suo primo corso di scrittura, Edoardo Nesi rilancia. Sono aperte le iscrizioni e ci sono ancora posti disponibili per la seconda edizione di questo progetto di formazione: dodici lezioni che lo scrittore premio Strega terrà nelle sale del Ristorante Myo accanto al Pecci, ma anche in streaming online, dall’8 novembre a fine maggio 2026. Nesi, a chi è rivolto il corso? "Chiunque può iscriversi. Chi non ha mai scritto ma avrebbe sempre voluto farlo. Chi ha già scritto ma non è contento di come e vuole migliorarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

