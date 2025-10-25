Neonati abbandonati Io che ho deciso di lasciare mio figlio

A 23 anni Sara ha un marito e due figlie. Poi lui perde il lavoro e lei scopre di essere incinta. La paura di non farcela, il pensiero di abortire e la scelta drammatica di lasciare il bambino in ospedale per darlo in adozione. Come la protagonista di un nuovo film: una storia che apre tante, difficili domande. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Neonati abbandonati, «Io che ho deciso di lasciare mio figlio»

Leggi anche questi approfondimenti

MADONNA Madonna, tipico del centrosud, è molto diffuso in Abruzzo, Molise, e nord della Campania, dovrebbe trattarsi di cognomi di fantasia beneaugurali attribuiti a neonati abbandonati affidati alla benevolenza della Madonna, come è pure possibile che s - facebook.com Vai su Facebook

Neonati abbandonati, «Io che ho deciso di lasciare mio figlio» - La paura di non farcela, il pensierodi abortire e la scelta drammatica di lasciare il bambino in osped ... Segnala vanityfair.it

Neonati uccisi e nascosti nell'armadio, i messaggi della 25enne al fidanzato: «In ospedale non si sono accorti di nulla». La bugia e il dubbio del tumore - Ha soffocato i due figli appena nati e ha nascosto i loro corpicini nell'armadio, avvolti nelle coperte. Secondo corriereadriatico.it

Roma, il papà della neonata morta a Testaccio: «Mia moglie ha partorito in un seminterrato, ho chiamato io i soccorsi». La donna è ancora grave - «Desidero chiarire categoricamente che i soccorsi sono stati chiamati da me personalmente, con il mio telefono cellulare, e non dalle ostetriche. Come scrive ilmessaggero.it