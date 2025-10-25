Nel palaelettra i campioni della Mma con la Cage Warriors Academy
I campioni delle Mma a Pescara con il prestigioso Cage Warriors Academy sbarca per la prima volta nel capoluogo.Previsto un torneo mattutino che coinvolgera 200 atleti, dedicato ai migliori under 18 italiani e si concluderà con un galà pomeridiano, con atleti internazionali e i migliori prospect. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
