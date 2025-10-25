Nel duomo di Como la cassetta delle offerte diventa digitale | donazioni con carta di credito
In duomo, nella navata destra, è comparso un totem digitale per le offerte. Un dispositivo digitale discreto, schermo touch e lettore di carte, pensato per chi non porta contanti o per i visitatori che desiderano contribuire con un gesto rapido. È un sistema già adottato in numerose chiese e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In Duomo l'Arcivescovo ha presieduto la Messa per la prima istituzione in Diocesi, in forma stabile, di catechisti, lettori e accoliti. «Una celebrazione storica: per la prima volta la Chiesa di Milano istituisce dei catechisti, lettori e accoliti non in forma transeunte,
Nel duomo di Como la cassetta delle offerte diventa digitale: donazioni con carta di credito - Installato in cattedrale il primo dispositivo per le donazioni con carta: funziona, ma ogni tanto si blocca
L'elemosina si fa con la carta di credito. In Duomo i pos per le offerte - Don Francesconi: «Trasparenza, tracciabilità e valorizzazione della generosità dei fedeli»
Monza: in Duomo le offerte col pos, la fede diventa digitale - È stato installato a Monza, in duomo, uno dei primi dieci totem per i pagamenti digitali nei luoghi di culto in Italia.