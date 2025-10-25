nel 2020 in piena pandemia lo scontro politico tra lo sceriffo e il sindaco di eddington una cittadina del new mexico si trasforma in caos distruttivo

E DDINGTON Genere: drammatico, grottesco??? Regia: Ari Aster. Con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Emma Stone Da Joaquin Phoenix a Emma Stone: red carpet stellare a Cannes 2025 per “Eddington” X Leggi anche › Joaquin Phoenix, quando la vita stessa potrebbe essere la trama di un film Eddington è una cittadina immaginaria del New Mexico. Joe Cross (Phoenix) ne è lo sceriffo, una brava persona che, nella prima parte del film, bene si accomoda nella commedia nera strutturata dall’autore di Midsomme r e Beau is Afraid. Aster ci invita a stare al suo fianco quando sopporta umiliazioni (dal rivale in politica, il sindaco Pedro Pascal, dalla moglie Emma Stone che cuce bambole invendibili, dalla suocera complottista, dai giovani bianchi e privilegiati sostenitori del movimento Black Lives Matter), finché non prevale, nell’antieroe masochista, la logica del “tanto peggio”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

