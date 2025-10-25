NEIMA EZZA torna con Posto di merda
Un singolo crudo e senza filtri sulla periferia, tra contraddizioni, rabbia e voglia di riscatto Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 ottobre (Epic Records Sony Music Italy) Una penna tra le più riconoscibili dell’urban italiana, Neima Ezza riaccende i riflettori con “Posto di merda”, nuovo singolo che segna il suo ritorno in grande stile. Anticipato da un freestyle a sorpresa su Instagram e da uno spoiler virale su TikTok, il brano fotografa la realtà di quartiere con la schiettezza di sempre: un racconto spietato di periferia, delle sue ferite e dei sogni che provano a venirne fuori. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Neima Ezza torna con “Posto di m*rda”, il nuovo singolo in uscita venerdì 24 ottobre per Epic Records / Sony Music Italy. Dopo un freestyle a sorpresa e uno spoiler virale su TikTok, l’artista milanese firma un racconto crudo e autentico sulla vita di periferia, tra - facebook.com Vai su Facebook