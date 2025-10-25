NBA | Simone Fontecchio l’ora giusta? A Miami nuova fiducia da Spoelstra

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che sia forse giunta, dopo i momenti davvero poco felici ai Detroit Pistons, l’ora buona per Simone Fontecchio? Può essere. Dopo le prime due partite della stagione regolare NBA Erik Spoelstra (non proprio uno di quei nomi leggerissimi) ha dimostrato di volergli dare fiducia nei suoi Miami Heat e lui l’ha ripagata. 13 punti nella prima partita, 14 nella seconda. Ne mancano 80, questo è vero, ma potremmo trovarci di fronte a una nuova svolta per il classe 1995 che, lo scorso anno, tanta fatica ha fatto a trovare spazio nella Motor City. Del resto, nelle svariate interviste estive di cui è stato protagonista non ha mai smesso di rimarcare quanto la considerazione di lui fosse stata scarsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

nba simone fontecchio l8217ora giusta a miami nuova fiducia da spoelstra

© Oasport.it - NBA: Simone Fontecchio, l’ora giusta? A Miami nuova fiducia da Spoelstra

Approfondisci con queste news

NBA: Simone Fontecchio, l’ora giusta? A Miami nuova fiducia da Spoelstra - Che sia forse giunta, dopo i momenti davvero poco felici ai Detroit Pistons, l'ora buona per Simone Fontecchio? Come scrive oasport.it

nba simone fontecchio l8217oraNBA, Miami a valanga su Memphis e Fontecchio c'è: 14 punti dalla panchina per l'azzurro - Grande prova degli Heat a Memphis, con la partenza sprint che regala agli ospiti già un +21 al termine del 1° quarto e travolgono i Grizzlies 146- Da sport.sky.it

nba simone fontecchio l8217oraNBA, Doncic favoloso: Minnesota ko, bene Fontecchio, New York batte Boston - Prestazione leggendaria dello sloveno nel successo con i Timberwolves, buona prova dell'Azzurro nella vittoria con i Memphis Grizzlies ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nba Simone Fontecchio L8217ora