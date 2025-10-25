NBA | Simone Fontecchio l’ora giusta? A Miami nuova fiducia da Spoelstra
Che sia forse giunta, dopo i momenti davvero poco felici ai Detroit Pistons, l’ora buona per Simone Fontecchio? Può essere. Dopo le prime due partite della stagione regolare NBA Erik Spoelstra (non proprio uno di quei nomi leggerissimi) ha dimostrato di volergli dare fiducia nei suoi Miami Heat e lui l’ha ripagata. 13 punti nella prima partita, 14 nella seconda. Ne mancano 80, questo è vero, ma potremmo trovarci di fronte a una nuova svolta per il classe 1995 che, lo scorso anno, tanta fatica ha fatto a trovare spazio nella Motor City. Del resto, nelle svariate interviste estive di cui è stato protagonista non ha mai smesso di rimarcare quanto la considerazione di lui fosse stata scarsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
