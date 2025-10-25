nba prima vittoria di fontecchio con gli heat doncic trascina i lakers

Los Angeles (Stati Uniti), 25 ottobre 2025 – Erano ben dodici le gare di regular season in programma nella nottata NBA appena trascorsa: dopo il passo falso all’esordio nel derby californiano contro i Golden State Warriors, è arrivato il pronto riscatto dei Los Angeles Lakers che, pur essendo ancora orfani di LeBron James, hanno superato 128-110 i Minnesota Timberwolves. Un successo maturato nel segno di Luka Doncic che, dopo i 43 punti nel match d’apertura, ha alzato ulteriormente l’asticella, mandandone a referto addirittura 49 – con anche 11 rimbalzi e 8 assist – questa notte e diventando così il quarto giocatore della storia NBA ad aver segnato almeno 40 punti nelle prime due gare stagionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

