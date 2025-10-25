NBA — Pistons 115–111 Rockets | i liberi di Cunningham a 5? dalla sirena Bickerstaff tocca quota 300 vittorie

A Houston la decide Cade Cunningham: 22 ai liberi a 5.5 secondi dalla fine e i Detroit Pistons espugnano il Toyota Center 115–111, centrando la prima W dell’anno. In panchina, J.B. Bickerstaff festeggia la vittoria n.300 in carriera: insieme alle 419 del padre Bernie, i Bickerstaff diventano il primo duo padre–figlio nella storia NBA con almeno 300 successi a testa. La partita. Detroit costruisce il vantaggio nel secondo quarto (parziale 31–23 ), poi resiste al rientro dei Rockets nel terzo. Nel finale punto a punto, dopo qualche errore dall’arco su entrambi i lati, arriva la giocata che spacca l’equilibrio: Paul Reed stoppa Alperen?engün a 16. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - NBA — Pistons 115–111 Rockets: i liberi di Cunningham a 5? dalla sirena, Bickerstaff tocca quota 300 vittorie

