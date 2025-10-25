NBA Notes — Mavericks in affanno ma Flagg brilla; colpo Hawks ad Orlando Magic tra autocritica e ottimismo
. Dallas inciampa nelle prime uscite stagionali mostrando i soliti nodi: gestione dei possessi, cali di concentrazione nel secondo periodo e troppi punti concessi dopo palla persa. In mezzo alle ombre, la luce è Cooper Flagg: personalità, letture mature e quel mix di timing difensivo e pulizia tecnica che accende l’attacco quando si appanna. Il messaggio per lo staff è chiaro: costruire rotazioni e spacing che ne esaltino la versatilità, mentre i veterani devono ripulire il gioco (meno forzature, più extra-pass). Focus Mavericks (3 punti): Turnover da abbattere: cambiare ritmo senza perdere controllo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
