. Dallas inciampa nelle prime uscite stagionali mostrando i soliti nodi: gestione dei possessi, cali di concentrazione nel secondo periodo e troppi punti concessi dopo palla persa. In mezzo alle ombre, la luce è Cooper Flagg: personalità, letture mature e quel mix di timing difensivo e pulizia tecnica che accende l’attacco quando si appanna. Il messaggio per lo staff è chiaro: costruire rotazioni e spacing che ne esaltino la versatilità, mentre i veterani devono ripulire il gioco (meno forzature, più extra-pass). Focus Mavericks (3 punti): Turnover da abbattere: cambiare ritmo senza perdere controllo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - NBA Notes — Mavericks in affanno ma Flagg brilla; colpo Hawks ad Orlando, Magic tra autocritica e ottimismo