NBA | Miami riscrive i libri dei record — 86 punti a metà gara e 146–114 ai Grizzlies

I Miami Heat devastano Memphis con un primo tempo da antologia: 86 punti all’intervallo, nuovo primato di franchigia (e record per un avversario dei Grizzlies in stagione regolare), e vittoria in carrozza 146–114 al FedExForum. La partita in breve. Miami scappa già nel primo quarto ( 44–25 ) con un 79 da tre e chiude sul 86–47 a metà gara, tirando il 57,7% dal campo. Il parziale complessivo tra primo e secondo periodo (45–13 nel cuore della frazione) spezza la gara e consente ai Heat di toccare il +45 nella ripresa. Protagonisti. Bam Adebayo 24 punti (18 nel 1° quarto), dominante nel dettare ritmo e fisicità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

